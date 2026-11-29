Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'nda tipi ulaşımı aksatıyor, Edirne'de de kar sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, Dereköy Sınır Kapısı çevresinde tipiye dönüşerek ulaşımı aksattı. Kofçaz'da sıcaklık sıfırın altında 1 derece ölçülürken ekipler tuzlama yapıyor, yağışın akşama kadar sürmesi bekleniyor.
Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kırklareli'nde sabaha karşı başlayan ve zamanla şiddetini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.
Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında tipi şeklinde etkili olan yağış, görüş mesafesini düşürerek ulaşımda aksamalara yol açtı.
Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, güzergahlarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında da kar yağışı etkili oluyor.
Kaynak: AA
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