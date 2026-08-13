Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Konut Satışları

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da temmuz ayında 4 bin 220 konutun satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Bölge illeri arasında en fazla konut satışının yapıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 3 bin 306 konut satılırken, 498 konut satışı ile Edirne ve 416 konut ile Kırklareli takip etti.