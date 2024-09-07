Polis Komiseri Üniformayı Yırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polis Komiseri Üniformayı Yırttı

Polis Komiseri Üniformayı Yırttı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde devriye gezen ekiplere direnerek polis memurunun üniformasını yırtan kişinin Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı O.C (28) olduğu belirlendi. Emniyete götürülen komiser yardımcısı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

07.09.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN'un Atakum ilçesinde devriye gezen ekiplere direnerek polis memurunun üniformasını yırtan kişinin Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı O.C (28) olduğu belirlendi. Emniyete götürülen komiser yardımcısı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, devriye gezen ekipler, yerde yatan biri olduğu ihbarını alınca bölgeye gitti. Ekipler, burada içki içip yerde yatan H.G.'yi (42) ve otomobilin içindeki O.C.'yi gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan H.G.'ye müdahale etti. Otomobilin içine bakan polis, koltuk üzerinde tabanca ve kovan gördü. O.C., otomobilden inip, polis ekipleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle O.C., polis memuru A.G.'nin üniformasını yırttı. Arbede sonra polis ekipleri, O.C.'yi etkisiz hale getirdi.

Şüphelinin üzerinde yapılan kimlik kontrolünde O.C.'nin Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olduğu tespit edildi. Otomobilde yapılan kontrollerde 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 3 kovan bulundu. Tabancalardan birinin O.C.'nin beylik tabancası olduğu diğerinin ise ağabeyi M.C.'nin taşıma ruhsatlı tabancası olduğu belirlendi.

Emniyete götürülen O.C., ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin ise O.C.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi. O.C.'nin bu akşam Terme ilçesinde düğünü olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Atakum, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Komiseri Üniformayı Yırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 01:34:50. #1.11#
SON DAKİKA: Polis Komiseri Üniformayı Yırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement