Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ihracatın ocak ayına göre yüzde 26,5 arttığını bildirdi.
Ilık, yaptığı yazılı açıklamada Kırklareli merkezli firmaların şubat ayında 19 milyon 352 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.
Ocak ve şubat ayında ise 34 milyon 651 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, ihracatın ocak ayına göre yüzde 26,5 arttığını kaydetti.
İhracat yapılan ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, tekstil olduğunu belirten Ilık, "İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya, Bulgaristan, Kenya, Endonezya, Gana, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika ilk sıralarda yer aldı." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli İhracatı Ocak Ayına Göre Yüzde 26,5 Arttı - Son Dakika
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