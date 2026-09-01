Kırklareli İl Encümeni Toplandı - Son Dakika
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Kırklareli İl Encümeni Toplandı

Kırklareli İl Encümeni Toplandı
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Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan toplantıda, etkili hizmet sağlamak hedefi vurgulandı.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen??????? toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Encümen üyelerinin özverili ve başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Vali Turan, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Turan, "Amacımız, ilimizin dört bir yanına, köylerimize ve kırsalımıza en etkin ve hızlı şekilde hizmet ulaştırmaktır. Görevimiz süresince mesai gözetmeden, milletimizin huzuru ve refahı için gayret gösteren tüm ekibimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli İl Encümeni Toplandı - Son Dakika

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