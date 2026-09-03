Kırklareli İl Genel Meclisi'nde dolu kadro değişikliği teklifi kabul edildi
Kırklareli İl Genel Meclisi, Hakan Geriş başkanlığında eylül ayının ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince dolu kadro değişikliği yapılması teklifi kabul edilirken, diğer gündem maddeleri de görüşüldü.
Kırklareli İl Genel Meclisinin eylül ayının ikinci toplantısı yapıldı.
İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, son birleşime ait tutanak özeti okundu.
Toplantıda ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri gereğince dolu kadro değişikliği yapılması teklifi kabul edildi.
Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.
Kaynak: AA
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