Kırklareli İl Özel İdaresi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri karın etkili olduğu Demirköy ile Vize ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler köy yollarında biriken karları temizleyip buzlanan yollara solüsyon döküyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, AA muhabirine kentte ulaşıma kapalı yolun bulunmadığını söyledi.

Ekiplerin aralıksız bir şekilde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kuşoğlu, çalışmalarından dolayı personeline teşekkür etti.