Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü gıda fabrikasında meme kanseri eğitimi verdi - Son Dakika
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Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü gıda fabrikasında meme kanseri eğitimi verdi

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Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü gıda fabrikasında meme kanseri eğitimi verdi
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Kırklareli'de bir gıda fabrikası çalışanlarına Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilinçlendirme eğitimi verildi. Eğitimde erken teşhisin önemi, meme kanserinin belirtileri, kendi kendine meme muayenesi ve rutin tarama programları anlatıldı.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.

Kırklareli Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerince bir gıda fabrikası çalışanlarına yönelik meme kanseri farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Dr. Esra Mırsal ve Hemşire Seçil Keskin tarafından verilen eğitimde, erken teşhisin hayati önemi, meme kanserinin belirtileri, kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılması gerektiği ve rutin tarama programları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Bu tür eğitim ve farkındalık çalışmalarının düzenlenmeye devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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