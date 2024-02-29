Kırklareli Jandarma Komutanlığı Vatandaşları Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirdi - Son Dakika
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı Vatandaşları Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirdi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Vatandaşları Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirdi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ekipler, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaparak vatandaşları bilinçlendirdi. Ayrıca, bilgilendirme afişi ve broşürler de dağıtıldı.

29.02.2024 12:18
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Jandarma komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesine bağlı köyleri ziyaret edip muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ekipler bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, vatandaşlara bilgilendirme afişi ve broşür de dağıttı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırklareli Jandarma Komutanlığı Vatandaşları Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirdi - Son Dakika
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