Kırklareli Kofçaz'daki çiftlikte 370 kök skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli Kofçaz'daki çiftlikte 370 kök skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Kırklareli merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin Kocatarla köyünde kiraladığı çiftlikte yetiştirdiği sentetik uyuşturucu fidelerini meralık alanlara ektiği belirlendi, 370 kök skunk ele geçirildi.

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kofçaz ilçesinin Kocatarla köyünde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli, İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince 3 zanlı tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin Kocatarla köyünde kiraladıkları çiftlikte yetiştirdikleri sentetik uyuşturucu fidelerini meralık alanlara ektikleri ve aramalarda 370 kök skunk ele geçirildi.

Kaynak: AA
KırklareliGüvenlik3. SayfaKofçazGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli Kofçaz'daki çiftlikte 370 kök skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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