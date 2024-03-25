Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Kütüphane Haftası için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Kütüphane Haftası için mesaj yayımladı

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Kütüphane Haftası için mesaj yayımladı

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Kütüphane Haftası dolayısıyla kütüphanelerin toplumun bilgi birikimi, kültürel zenginlik ve tarihi süreçte inşa ettiği medeniyetin en önemli yapı taşı olduğunu belirtti. Şen, kütüphanelerin yaşam boyu devam eden öğrenme sürecinin vazgeçilmez yol arkadaşı ve parçası olduğunu vurgulayarak, akıllı ve modern kütüphaneler ile çocuklarımıza yeni ufuklar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

25.03.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
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Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Kütüphane Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şen, mesajında kütüphanelerin bir toplumun bilgi birikimi, kültürel zenginliği ve tarihi süreçte inşa ettiği medeniyetin en önemli yapı taşı olduğunu belirtti.

Kütüphanelerin yaşam boyu devam eden öğrenme sürecinin vazgeçilmez yol arkadaşı ve parçası olduğunu dile getiren Şen, "Bireyin araştırma ve öğrenme sürecinde ilk müracaat ettiği kurum kütüphanelerdir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi içinde bulunduğumuz bilgi çağında akıllı ve modern kütüphaneler ile buluşturarak, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yeni ufuklar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Kütüphane Haftası için mesaj yayımladı - Son Dakika

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