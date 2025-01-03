Kırklareli'nde 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Kofçaz ilçesindeki çalışmalarda 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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