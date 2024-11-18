Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerde bulundu.
Ekipler, denetimde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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