Kırklareli'nde trafik denetiminde 127 araç trafikten men edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 27 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.
19 bin 381 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde, 3 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.
Ekipler kontrollerde sürücülere emniyet kemerinin önemi ve kış lastiği hakkında da bilgi verdi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 127 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?