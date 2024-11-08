Kırklareli'nde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarının ortaya çıkarılması ve terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 2 Terör Şüphelisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?