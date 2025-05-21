Kırklareli'nde 20 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde 20 Bin Fidan Dikildi

Kırklareli\'nde 20 Bin Fidan Dikildi
21.05.2025 15:11
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Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı, 81 İlde 81 Orman projesine devam ediyor.

TÜRKİYE İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden hayata geçirilen '81 İlde 81 Orman' projesinin dikim törenleri Kırklareli ile devam ediyor. Projenin yeni aşamasında 81 ilde 2,2 milyon fidan toprakla buluşacak.

Türkiye'nin dört bir yanında orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi ve birçok canlıya yaşam alanı sunmayı amaçlayan 81 İlde 81 Orman projesi, ilk olarak Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle 2008–2017 yılları arasında uygulanmıştı. Proje, İş Bankası'nın 100'üncü yılı vesilesiyle 2024'te yeniden başlatıldı.

Projenin ikinci etabında Samsun Erzincan, Konya, Balıkesir, Manisa, Bursa, Kocaeli, Adıyaman, Bitlis, Isparta, Giresun ve Bayburt'ta dikim törenleri gerçekleşti, 13'üncü durak ise Kırklareli oldu.

Kırklareli'nde düzenlenen fidan dikim törenine, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Müge Nevşehirli Veziroğlu, TEMA Vakfı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanı Dr. Ferhat Taze'nin yanı sıra Kırklarelili öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

KIRKLARELİ'NDE 20 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

81 İlde 81 Orman projesi kapsamında yüzde 40'ı ormanlık alanlardan oluşan Kırklareli'nin Merkez ilçesindeki Karıncak köyünde yer alan 6 hektarlık alanda 20 bin fidan toprakla buluştu.

Projenin 2008-2012 yılları arasında gerçekleşen ilk aşamasında, 2011 yılında Kırklareli'nin Kocatarla köyü Maratlık'ta 45 bin fidan dikimi yapılmıştı. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleri ve ekosistem gelişmeye başladı.

AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ

İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle 2008-2012 yılları arasında gerçekleştirilen, ülkemizin genelinde ağaçlandırma seferberliğine dönüşen projenin ilk aşamasında 81 ilimizde yaklaşık 1.500 hektar alana 2 milyon 205 bin fidan dikildi. Ayrıca 22 hektarlık alanda 35 bin 200 fidanla 82'nci orman da yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kuruldu. Projenin ilk fazında dikim sahalarının ormana dönüş oranı yüzde 84'ün üzerinde oldu.

5 YILDA 2 MİLYON 200 BİN FİDAN

Fidan dikimlerinin gerçekleştiği yerlerde flora ve faunanın ekolojik açıdan zenginleşmesini amaçlayan proje, ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilecek dikim törenleriyle sürecek. Proje kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor. Gerçekleştirilecek çalışmalarla ülkemizin orman varlığı artırılmaya devam edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 20 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika

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