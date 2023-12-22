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Kırklareli'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada 48 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler jandarma tarafından teslim alınırken, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli\'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı
22.12.2023 - 16:12,  Güncelleme: 16:14
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Kırklareli'nde bir haftada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 48 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 15-21 Aralık'ta düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 48 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 3 araca el konuldu.

Kaynak: AA
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