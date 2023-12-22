Kırklareli\'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 48 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 15-21 Aralık'ta düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 48 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 3 araca el konuldu.
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