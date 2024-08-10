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Kırklareli'nde 5 aile hekimliğine "bebek dostu" belgesi verildi.

Sağlık Bakanlığınca uygulanan Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında kentte belge almaya hak kazanan aile hekimliği yöneticilerine belgeleri törenle teslim edildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, kentte bebek dostu aile hekimliğinin her geçen gün arttığını belirtti.

Bebek dostu bir kuruluş olduklarını ifade eden Cerit, aile hekimliği birimlerine anne sütü ve emzirmeyi destekleyen çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.