Kırklareli'nde 754 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

Kırklareli'nde jandarmanın düzenlediği operasyonda 754 bin 84 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-15 Ağustos tarihlerinde Babaeski, Lüleburgaz ve kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, çalışmalar kapsamında tarlalarda 754 bin 84 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Kenevirler yakılarak imha edildi.
Çalışmalar kapsamında 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
