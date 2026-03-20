Kırklareli'nde 87 Kişi Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 27'si hükümlü 87 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde 87 kişi gözaltına alındı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
