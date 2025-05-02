Kırklareli\'nde Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı

Kırklareli'nde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen askeri araç ile 39 ADN 136 plakalı otomobil, Kırklareli- İstanbul kara yolunun Kolej mevkisinde çarpıştı.
Kazanın ardından Kırklareli istikameti bir süre trafiğe kapandı.
Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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