Kırklareli'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen törene Vali Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Vali Ekici, bayramlarda küskünlüklerin sona ermesi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının ön plana çıkması gerektiğini söyledi.
Tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Ekici, bayramlarda yaşlıların, ihtiyaç sahiplerinin, engellilerin ziyaret edilmesi gerektiğini kaydetti.
Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Efe Çakmak'ın müzik dinletisi ile sona erdi.
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bayram namazının ardından görev başındaki Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Vali Çiftçi, Kahraman Mehmetçik'in bayramını kutladı.
CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak sandıktan çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürüyor. Haritanın kırmızıya boyandığı seçimde DEM Parti'nin en düşük oy aldığı iller de belli oldu. DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il: Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Kütahya, Amasya, Sinop ve Kırıkkale.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Adıyamanlı Şahin ailesine yeni evlerini teslim etti. Bakanlık tarafından 1 yıl dolmadan yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken, 300 bin konutun yapımının ise devam ettiği bildirildi. Ayrıca 4 bin 333 köyde de olası 9 şiddetindeki depreme dayanacak çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da sürdürüldü. Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde yaşayan Şahin ailesinin depremde yıkılan evlerinin yerine çelikten yeniden inşa edilen evin de bayram öncesinde teslim edildiği belirtildi.
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