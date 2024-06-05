Kırklareli'nde deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde deniz dibi temizliği yapıldı

Kırklareli\'nde deniz dibi temizliği yapıldı

Kırklareli'nde 'Çevre Haftası' kapsamında Kıyıköy Limanı'nda deniz dibinden çöp çıkarıldı. Etkinlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri tarafından lastik, ağ, tekne parçaları, plastik ve evsel atık temizlendi. Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, doğanın ve çevrenin korunması için farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

05.06.2024 11:40
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Kırklareli'nde "Çevre Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Kıyıköy Limanı'nda deniz dibinden çöp çıkarıldı.

Kıyıköy Balıkçı Barınağı'nda Vize Kaymakamlığı, Demirköy Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik Vize Kolluk Destek Tim Komutanlığı, DEGAK-20 Komutanlığı, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kıyıköy Belediyesi ve Kıyıköy Su Ürünleri Kooperatifince gerçekleştirilen etkinlikte denizde dip temizliği yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri denizden lastik, yıpranmış ağ, tekne parçaları, plastik, tahta, cam ve evsel atık çıkardı.

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, deniz kirliliğinin engellenmesi, doğanın ve çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Hafta kapsamında Kıyıköy balıkçı barınağı içinde mendirek üzerlerinde ve deniz dibinde temizlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Özdemir, doğanın temiz tutulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika

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