Kırklareli\'nde Denize Girmek Yasaklandı

KIRKLARELİ'nin Vize ve Demirköy ilçelerinde bugün denize girmek yasaklandı.

Kırklareli'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Vize ile Demirköy ilçelerinde bugün denize girmenin yasaklandığı duyuruldu. Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 31 Temmuz 2026 tarihinde 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi. Demirköy Kaymakamlığı'ndan ise "Olumsuz hava/deniz şartları sebebi ile 31 Temmuz 2026 cuma günü tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" açıklaması yapıldı.