Kırklareli'nde Elektrik Akımına Kapılan 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Elektrik Akımına Kapılan 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kırklareli\'nde Elektrik Akımına Kapılan 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çocuk havuza düştü, kurtarma çabası sırasında 4 kişi elektrik akımına kapılarak hastaneye gitti.

20.04.2025 22:23
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Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki bir çocuk dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girdi. Çocuk ve üç kişi elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan 4 kişi ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Elektrik Akımına Kapılan 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Elektrik Akımına Kapılan 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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