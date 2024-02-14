Kırklareli'nde elektrik akımına kapılarak ölen "şah kartalı" tahnit edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Zafer Kamay, geçen yıl aralık ayında Kofçaz ilçesinde elektrik akımına kapılan şah kartalının tahnit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.
İstanbul'da tahnit işlemi yapılan kartalın müdürlük binasında sergilendiğini ifade eden Kamay, şah kartalının nesli tükenme tehlikesi altında olan tür olduğunu kaydetti.
Gelecek kuşaklara şah kartalının tanıtılması için böyle bir çalışma yaptıklarını anlatan Kamay, "Kofçaz ilçemizden telef olmuş halde bize getirilen kartalı gördüğümüzde çok üzülmüştük. Çünkü bu türümüz nesli tükenme tehlikesi altında. Bizde bu yırtıcı kuşumuzu gelecek kuşaklara tanıtmak istedik. Valimiz Birol Ekici'nin talimatı ile şah kartalına tahnit yöntemi uygulandı. Şah kartalını görmek isteyen vatandaşlarımızı müdürlüğümüze bekliyoruz." dedi.
Şah kartalı
Küresel ölçekte nesli tehdit altında olan ve Türkiye'nin yerleşik türlerinden şah kartalı, geniş kanat açıklığı ve büyük gövdesiyle en iri kartallardan olma özelliği taşıyor.
En yoğun üreme alanları Trakya olmak üzere Bolu ve Ankara'nın kuzey bölgeleri olan tür, açık alanlarda, tarım arazilerinde ve bozkır düzlüklerinde görülebiliyor.
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