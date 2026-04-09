Kırklareli'nde Fidan Dikimi Etkinliği
Kırklareli'nde Fidan Dikimi Etkinliği

09.04.2026 13:57
Denetimli serbestlik yükümlüleri ve üniversite fidan dikti, yeşil çevre çağrısı yapıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kırklareli Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında yükümlüler ve protokol üyeleri fidan dikti.

Üniversitenin Kayalı Kampüsü'nde düzenlenen programda konuşan Kırklareli Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmet Saçlı, etkinliğin gelecek kuşaklara daha yeşil bir çevre bırakma amacı taşıdığını belirterek, vatandaşları fidan dikmeye davet etti.

Denetimli serbestlik uygulamalarının yalnızca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini değil, bireyin topluma yeniden kazandırılmasını da hedeflediğini vurgulayan Saçlı, bu tür çalışmaların sorumluluk duygusunu geliştirdiğini ve sosyal fayda ürettiğini ifade etti.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ise 2024 yılında imzalanan işbirliği protokolünün somut sonuçlar vermeye başladığını belirterek, proje kapsamında 1200 fidanın üç etap halinde toprakla buluşturulacağını kaydetti.

Ak, farklı türlerdeki fidanlarla kampüsün doğayla bütünleşen örnek bir yaşam alanına dönüşeceğini dile getirdi.

Kırklareli'nde denetimli serbestlik kapsamında bugüne kadar 18 bin 600 fidanın toprakla buluşturulduğu belirtilirken, programda Saçlı, Ak ve protokol üyeleri ile yükümlüler birlikte fidan dikti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
