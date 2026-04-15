Kırklareli\'nde \'Firavunla Yüz Yüze\' Tiyatrosu

Yenilmez Sanat Merkezi tarafından hazırlanan "Firavunla Yüz Yüze" tiyatro oyunu, Türkiye turnesi kapsamında Kırklareli'nde izleyiciyle buluştu.

Halkbank sponsorluğunda hayata geçirilen ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'un Safahat eserinden ilham alınarak hazırlanan oyun, sanatçı Ahmet Yenilmez ve Burak Alp Yenilmez tarafından sahnelendi.

Halk Eğitim Merkezinde tiyatro severlere ücretsiz olarak sunulan oyunda, bireyin vicdanı, özgürlük arayışı ve zulme karşı direniş sahneye taşındı.

Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde yer alan derin düşünce ve duyguların sahne diliyle hayat bulduğu oyun ilgiyle izlendi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, oyunun ardından sanatçıları tebrik etti.

Oyunu izlerken duygulandıklarını ifade eden Turan, tüm vatandaşların bu oyunu izlemesi gerektiğini kaydetti.