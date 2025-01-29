Kırklareli'nde Göç Koordinasyon Toplantısı

Kırklareli'nde İl Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Kurul, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı.
Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi görevlilerince kurul üyelerine brifing sunuldu.
Vali Turan, geri gönderme merkezlerinin kötü muameleye sıfır tolerans prensibiyle yönetildiğini söyledi.
Merkezin 7/24 kameralarıyla takip edildiğini ifade eden Turan, merkezlerin düzenli olarak denetlendiğini kaydetti.
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