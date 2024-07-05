Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı Davası Açıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı Davası Açıldı

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3'ü tutuklu 1'i firari 4 sanık hakkında 19 yıl 9 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların düzensiz göçmenleri taşıdığı ve jandarma ekiplerince yakalandığı belirtildi.

05.07.2024 15:23
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Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3'ü tutuklu 1'i firari 4 sanık hakkında 19 yıl 9 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, B.K'nin 34 HAV 612 plakalı minibüs ile düzensiz göçmenleri İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkleri mevkisinden alarak Kırklareli'ne getirdiği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kovalamaca sonrasında Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yakalandığı belirtildi.

Diğer sanık H.A'nın Babaeski otoyol gişelerine kadar artçılık, S.T. ile M.M.K'nin ise öncülük faaliyeti yürüttüğü kaydedilen iddianamede, sanıkların asayiş kontrol noktalarını minibüs sürücüsüne bildirdiği bilgisi bulunuyor.

İddianamede, minibüste sınır bölgesine götürülmek üzere Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

Tutuklu sanıklar B.K, M.M.K. ve S.T. ile firari sanık H.A. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan 12 yıl 1 ay 15 günden 19 yıl 9 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor.

Olay

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Mayıs 2024'te bir minibüse "dur" ihbarında bulunmuş, kovalamaca sonrası B.K. yönetimindeki minibüs Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında durdurulmuştu.

Minibüste bulunan 16 düzensiz göçmen yakalanmış minibüs şoförü B.K. ile suça karıştığı tespit edilen S.T. ve H.A. gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili M.M.K'nin da yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Gözaltına alınan B.K, S.T. ve H.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, minibüs ile 2 otomobile de el konulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı Davası Açıldı - Son Dakika

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