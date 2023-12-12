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Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı Davası Başladı

Kırklareli'nde, kamyon ile 'göçmen kaçakçılığı' yaptıkları iddiasıyla haklarında 408'er yıla kadar hapis cezası istenen 3 sanığın yargılanması başladı. Tutuklu sanık R.K'nin tahliyesine karar verildi.

Kırklareli\'nde Göçmen Kaçakçılığı Davası Başladı
12.12.2023 - 17:21,
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Kırklareli'nde, kamyon ile "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla haklarında 408'er yıla kadar hapis cezası istenen 3 sanığın yargılanması başladı.

Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık R.K, tutuksuz sanık O.K. ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık H.A. ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık R.K, savunmasında göçmen kaçakçılığıyla suçlanmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

Nakliyecilik yaptığını ve ek gelir elde etmek için internette taşımacılık ilanı gördüğü telefon numarasını aradığını öne süren R.K, kendisine tarif edilen buluşma noktasına gittiğinde göçmen kaçakçılığına zorlandığını ileri sürdü.

İşten vazgeçmek için direttiğini ancak görüştüğü kişinin silahla kendisini tehdit ettiğini iddia eden R.K, savunmasına şöyle devam etti:

"Yanıma gelen kişilerden biri yabancı uyruklu vatandaşları kamyonun kasasına bindirdi. Sonra yanımıza 3 araç geldi ve bana otobana girene kadar öncülük yaptılar. Vazgeçmek istediğimi öğrendikleri için Kırklareli'ne gelene kadar yol boyunca telefonla konuşma halinde olduk. Sürekli telefonu meşgul ederek başka bir yeri aramamı engellediler. Yolda durmam halinde de tehdit ettiler. O korkuyla yola çıktım. 60 bin liraya anlaşmıştık ancak korkuyla bana verilen parayı saymak aklıma gelmedi. Polis merkezinde öğrendim 19 bin lira civarı para vermişler. Kırklareli'ne geldiğimde de uygulama noktasında polisler 'dur' ihtarında bulundu. Kaçmak için fırsatım vardı ama kaçmadım."

O.K. ise savunmasında R.K'nin amcasının oğlu olduğunu belirterek, görüşmeye yalnız başına gitmemesi için yanında olduğunu, göçmen kaçakçılığı suçuna karışmadığını savundu.

Avukatların savunmalarının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık R.K'nin tutukluluk halinin devamını talep etti.

Duruşmada tutuklu sanık R.K'nin tahliyesine karar verildi.

İddianameden

R.K'nin, yönetimindeki 34 JN 6738 plakalı kamyon ile 51 düzensiz göçmeni İstanbul'dan Kırklareli'ne getirmek için 60 bin liraya anlaştığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 25 Eylül'de asayiş kontrol noktasında yakalandığı belirtildi.

H.A'nın 34 DSS 493 plakalı otomobil ile öncülük faaliyeti yürüttüğü, kamyonda sürücünün yanında O.K'nin de olduğu kaydedilen iddianamede, kamyon kasasında sınır bölgesine götürülmek üzere farklı uyruklardan 51 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

İddianamede, H.A, R.K. ve O.K. hakkında her bir düzensiz göçmen için 5 yıldan 8 yıla kadar (üst ceza sınırı 408'er yıl) hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA
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