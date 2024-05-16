Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Tutuklu 2 Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Tutuklu 2 Sanık Hakkında Dava Açıldı

Kırklareli\'nde Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Tutuklu 2 Sanık Hakkında Dava Açıldı

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklu 2 sanık hakkında 12'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianameye göre, sanıkların düzensiz göçmenleri İstanbul'a götürmeye çalışırken jandarma tarafından yakalandığı belirtiliyor. Sanıkların jandarma kontrol noktalarını geçtikten sonra yeniden araca aldığı ve her göçmen için 8 bin lira anlaştığı bilgisi yer alıyor.

16.05.2024 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklu 2 sanık hakkında 12'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca İ.B. ile Ö.G. hakkında hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık Ö.G'nin, yönetimindeki panelvan araç ile yasa dışı yollarla Bulgaristan sınırını geçemeyen 12 düzensiz göçmeni İstanbul'a götürmeye çalışırken sanık İ.B. ile jandarma ekiplerince yakalandığı belirtiliyor.

Sanıkların, jandarma kontrol noktaları öncesinde düzensiz göçmenleri indirip, kontrol noktalarını geçtikten sonra yeniden araca aldığı, köy yollarından İstanbul'a ulaşmaya çalıştığı aktarılıyor.

Her düzensiz göçmen ile 8 bin lira karşılığında anlaştıkları bilgisine yer verilen sanıklar İ.B. ve Ö.G. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan 7 yıl 6 aydan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Olay

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Aralık 2023'te düzensiz göçmenlerin olduğu belirlenen bir panelvanın Demirköy ilçesinden İstanbul istikametine seyrettiği bilgisi üzerine çalışma yapmıştı.

İçerisinde 12 düzensiz göçmen olduğu tespit edilen Ö.G. idaresindeki panelvan durdurulmuş, gözaltına alınan İ.B. ve Ö.G. tutuklanmıştı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilmişti.

Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, İstanbul, Göçmen, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Tutuklu 2 Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:13:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Tutuklu 2 Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement