Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Tutuklu Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Tutuklu Sanık Hakkında Dava Açıldı

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklu sanık hakkında 19 yıl 9 ay 15 güne kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanık T.Ç'nin düzensiz göçmenleri İstanbul'dan Kırklareli'ne getirdiği ve Bulgaristan'a ulaşım sağlandığı sırada yakalandığı belirtildi. T.Ç'ye 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 14 yıl 3 ay 15 günden, 19 yıl 9 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor.

13.07.2024 10:39
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Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklu sanık hakkında 19 yıl 9 ay 15 güne kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık T.Ç. hakkında hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, T.Ç'nin 34 ULR 57 plakalı kamyonet ile düzensiz göçmenleri İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir ormanlık alandan alarak Kırklareli'ne getirdiği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 Mayıs 2024'te fiziki takip sonucu Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolundaki ormanlık alanda yakalandığı belirtildi.

Kamyonette Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarılan iddianamede T.Ç, sosyal medyada görüştüğü bir kişi ile düzensiz göçmenleri İstanbul'dan Kırklareli'ne götürme karşılığında 10 bin liraya anlaştığını, göçmenleri Kırklareli'nde ormanlık alana bırakırken yakalandığını belirtti.

Sanık T.Ç. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan 14 yıl 3 ay 15 günden, 19 yıl 9 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor.

Olay

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Mayıs 2024'te Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolundaki ormanlık alana düzensiz göçmen bırakılacağı bilgisi üzerine 34 ULR 57 plakalı kamyoneti takibe almış, takip sonucu ormanlık alana girdiği tespit edilen kamyonetten düzensiz göçmenlerin inmeye başlamasıyla düzenlenen operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalanmış, sürücü T.Ç. gözaltına alınmıştı.

T.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Kırklareli Adliyesi'nde çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

21 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresine gönderilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Tutuklu Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Tutuklu Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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