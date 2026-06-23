Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

23.06.2026 09:20
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4 ildeki operasyonda 19 şüpheliden 17'si tutuklandı, suç gelirlerine yönelik inceleme yapıldı.

Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü, göçmen kaçakçılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalanan düzensiz göçmenler ile şüphelilerin cep telefonları incelemelerinde, sosyal medya hesabında oluşturulan kanal üzerinden göçmen kaçakçılığı tanıtım ve haberleşmenin sağlandığını belirledi.

Hesabın Suriye uyruklu M.A. ve İ.A. tarafından yönetildiğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Savcılık, İstanbul'a yasa dışı yollarla gelen düzensiz göçmenler ile göçmen kaçakçılarının sosyal medyadan iletişime geçerek gidecekleri ülkeye göre 3 bin ile 5 bin avro fiyat verdikleri, anlaşma sağlanması durumunda geçici olarak kiralanan evlerde toplanması sağlanan yabancı uyrukluların Edirne ve Kırklareli'nin sınır bölgelerine götürüldüğünü tespit etti.

Zanlı M.A. adına açılan ve suç gelirlerinin toplandığı banka hesabına yönelik incelemede 15 milyon lira hareketlilik olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Kırklareli, İstanbul, Siirt ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, 18 cep telefonu, şişme bot ile bir miktar fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından 19 şüpheli, Kırklareli Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 17'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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