Kırklareli\'nde Gök Gürültülü Sağanak Yağış

Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Kentte çiseleme şeklinde başlayan yağış, etkisini artırarak bir süre sonra gök gürültülü ve sağanak şeklinde devam etti.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve iş yerlerinde yağışın dinmesini bekledi.

Öğleden sonra 32 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 28 dereceye kadar düştü.

Sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.