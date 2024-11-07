Kırklareli\'nde Güvenlik Toplantısı

Kırklareli'nde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda kamu düzeni ve güvenliği, asayiş, doğa, insan ve teknoloji kaynaklı acil durumlarda ortaya çıkan güvenlik riskine karşı gerekli tedbirlerin alınması gibi konular görüşüldü.
Toplantıda, ekim ayı genel değerlendirilmesi de yapıldı.
Belediye Başkanı Bulut'a ziyaret
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Varol'u makamında kabul etti.
Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent hakkında Varol'a bilgi verdi.
Varol da, federasyon çalışmalarını anlattı.
Ziyarette, Genel Başkan Vekili Rıdvan Durmaz, Genel Başkan Yardımcıları Taner Öztürk, Salih Köle, Hüseyin Kıran ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Seyit Cem Balta da bulundu.
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