Kırklareli'nde hafif ticari araç dere yatağına devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde hafif ticari araç dere yatağına devrildi, 2 kişi yaralandı

Kırklareli\'nde hafif ticari araç dere yatağına devrildi, 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nde Egemen K. (25) idaresindeki hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ve yolcu Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Araç iş makinesi yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

18.04.2024 08:38
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Kırklareli'nde hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Egemen K. (25) idaresindeki 59 AEK 317 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Sıla D. (25) Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Araç iş makinesi yardımıyla bölgeden alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde hafif ticari araç dere yatağına devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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