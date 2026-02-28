Kırklareli'nde 'Herkes İçin Sanat' Sergisi Açıldı - Son Dakika
Kırklareli'nde 'Herkes İçin Sanat' Sergisi Açıldı

Kırklareli'nde 'Herkes İçin Sanat' Sergisi Açıldı
28.02.2026 16:53
Türkiye İş Bankası'nın Anadolu Sergileri, Kırklareli'nde sanatseverlerle buluştu. 13 eser sergilendi.

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan özel seçkileri sanatseverlerle buluşturan "Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri" Kırklareli'nde sanatseverlerle buluştu.

"Hayatın Renkleri" adlı seçki, İş Bankası Lüleburgaz Şubesi'nde ziyarete açıldı."

Seçkide, Saip Tuna, Melahat Üren, Eşref Üren, Hüseyin Avni Lifij, Abidin Dino, Şükriye Dikmen, Fikret Mualla Saygı, Leyla Gamsız Sarptürk, Mustafa Ata, Nuri Abaç ve Maide Arel gibi Türk resminin usta isimlerinin eserleri yer aldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sanata ve sanatçıya her zaman önem verdiğini söyledi.

Sanatın gücünü iyi bildiğini dile getiren Turan, gönüllere dokunmanın önemli olduğunu kaydetti.

Müzik ve resim öğretmenini halen unutmadığını ifade eden Turan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözü bizim için ilham verici. İş Bankası ailesini biliyorum. Yıllardır beraber çalıştığım güzel ve değerli bir aile. Hem işini güzel yapıyor, hem de yayın faaliyetlerinde, kültürel ve sanatsal faaliyetler başta olmak üzere ülkemize ve bu aleme çok ciddi katkılarda bulunuyor." diye konuştu.

Turan, sergideki eserlerin çok değerli ve güzel olduğunu anlattı.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Müdürü Ayşe Canan Atlığ ise Anadolu Sergileri Projesi kapsamındaki 10. serginin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Serginin görülmeye değer olduğunu vurgulayan Atlığ, sergide hem hayatın içinden sahneleri hem de figüratif sanatı bir araya getirdiklerini kaydetti.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesinin öğrenme programları kapsamında Anadolu sergilerinin gerçekleştirildiğini dile getiren Atlığ, "Her ay farklı bir ilçede bankamız şubelerinde hafta sonları özel konseptlerle bu sergiler gerçekleşiyor. Bankamızın koleksiyonu 1940'lı yıllardan bu yana gelişmekte olup, şimdi 2 bin 800'den fazla esere, binden fazla sanatçıya ev sahipliği yapıyor. Biz de bu sanat eserlerini ve sanatçıların Anadolu ile olan ilişkilerini bu sergiler aracılığıyla Anadolu'ya yaymaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Sergide 13 eser yer aldı

Sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal da sergide sanatçıların renk kullanımının ve figüratif resmi nasıl yorumlandığının görüldüğünü anlattı.

Serginin çok önemli olduğuna değinen Köksal, "Sergide 13 eser var. Çok tanınan sanatçılar kadar ismi çok bilinmeyen sanatçılar var. Bu açıdan da değerli ve önemli bir sergi." dedi.

Beğeniyle takip edilen sergi kapsamında çocuklara yönelik sanat atölyesi de düzenlendi.

Sergi, yarın da İş Bankası Lüleburgaz Şubesi'nde ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Projenin bir sonraki durağı Amasra olacak

İbrahim Çallı'nın eserlerini Denizli'nin Çal ilçesinde ziyaretçilerle buluşturan seçkiyle başlayan "Anadolu Sergileri" kapsamında Hocalar ve Öğrenciler (Milas), Mavinin İzinde (Gelibolu), Büyük Zafer (Kocatepe), Aşina Yüzler (Antakya), Çarşı-Pazar (Midyat), Ege Havası (Edremit), Mavinin Sırları (İznik) ve Narenciye Mevsimi (Pozcu) sergileri ziyaretçinin beğenisine sunuldu.

Yaklaşık 5 bini aşkın sanatseverle buluşan projenin bir sonraki durağı ise Türkiye İş Bankası Amasra Şubesi olacak.

Kaynak: AA

Türkiye İş Bankası, Kırklareli, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'Herkes İçin Sanat' Sergisi Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kırklareli'nde 'Herkes İçin Sanat' Sergisi Açıldı - Son Dakika
