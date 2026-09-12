Kırklareli'nde iki otomobil çarpıştı, araçta sıkışan 1 kişiyi itfaiye kurtardı
Karacaibrahim Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Karacaibrahim Mahallesi Dere Üstü Sokak'ta, Uğur Ş. yönetimindeki 59 EE 897 ve Sebahattin G. idaresindeki 34 CIA 684 plakalı otomobiller çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, 59 EE 897 plakalı otomobilde sıkışan Kübra Ş'yi çıkardı.
Yaralanan sürücüler ile Kübra Ş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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