Kırklareli'nde İl Encümeni Vali Turan başkanlığında toplandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde İl Encümeni Vali Turan başkanlığında toplandı

Kırklareli\'nde İl Encümeni Vali Turan başkanlığında toplandı
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Kırklareli'nde İl Encümeni, Vali Uğur Turan başkanlığında toplanarak gündem maddelerini görüştü. Turan, vatandaşlara en etkin hizmet için uyum içinde çalıştıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen??????? toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Turan, encümen üyelerinin özverili ve gayretli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, vatandaşlara en etkin hizmeti sunmak için mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını ifade etti.

Kentin dört bir yanına ve kırsala en hızlı şekilde hizmet ulaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Turan, "Milletimizin huzuru, refahı ve Kırklareli'mizin gelişimi için büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde İl Encümeni Vali Turan başkanlığında toplandı - Son Dakika

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