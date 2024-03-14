Kırklareli\'nde jandarma ekipleri umuma açık yerleri denetledi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince umuma açık yerler denetlendi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 83 işletmede denetim gerçekleştirildi.
Denetimde 945 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
Denetimlerin süreceği belirtildi.
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Adana'da Yüreğir hattında çalışan özel halk otobüsünde, arkalara doğru ilerlenmesini isteyen şoför, tepki gösteren yolcuya sopayla saldırdı. Olay, araç içi kamerasına yansıdı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 31.272'ye ulaştığını açıkladı.
Adana'da bahis kuponu üzerinden yüksek kazanç vaadiyle sosyal medyada tanıştıkları bir kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 3 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis ve 9 bin 540'ar lira adli para cezası verildi. Sanıkların, sahte sosyal medya hesabı üzerinden müştekiye yüksek kazanç elde etme vaadinde bulundukları belirtildi. Mahkeme heyeti, sanıkları suçlu buldu ve cezalandırdı.
Kocaeli'de kamp yapan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Türkiye'de düzenlenecek Trisome Oyunları'na şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. İki kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan milliler, Antalya'da gerçekleştirilecek olan organizasyon için son hazırlıklarını yapıyor. Teknik direktör İbrahim Acar, takımın performansının iyi olduğunu ve şampiyonluk için gerekeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Sporcular da turnuvada başarılı olmak ve şampiyonluk kupasını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
Yurt dışında çalışırken felç geçiren Durmuş Ali Baysal, badmintonda elde ettiği derecelerle yetinmeyip, engellilere de eğitim vererek destek oluyor. Engelli çocukların spora teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Baysal, kendi imkanlarıyla spor salonlarına götürüp, müsabakalara katılmalarını sağlıyor. Hedefi engelli gençleri hayata döndürmek olan Baysal, Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük yaşayarak en yaşlı sporcu olduğunu kanıtladı.
Kars'ta büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli, kuyumcudan altın alırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen para ve dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Doğuştan işitme azlığı yaşayan 10 yaşındaki tek yumurta ikizleri, İzmir Şehir Hastanesinde yapılan biyonik kulak ameliyatı sonrası çevreleriyle iletişim kurmaya başladı. İkizlerin duymalarının sağırlık eşiğine gelmesi üzerine ameliyat kararı verildi ve annelerinin sesine tepki veren ikizler, duygusal anlar yaşattı. Aile, çocuklarının artık daha rahat duyacak olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, geleneksel olarak düzenlenen mahalle iftar programları kapsamında Fatih ve Eşrefpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Zeybek, Fatih Pazarında kurulan iftar sofrasında hemşehrileriyle birlikte orucunu açtı.
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