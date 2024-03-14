Kırklareli\'nde jandarma ekipleri umuma açık yerleri denetledi

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Trisome Oyunları'na şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor

Kocaeli'de kamp yapan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Türkiye'de düzenlenecek Trisome Oyunları'na şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. İki kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan milliler, Antalya'da gerçekleştirilecek olan organizasyon için son hazırlıklarını yapıyor. Teknik direktör İbrahim Acar, takımın performansının iyi olduğunu ve şampiyonluk için gerekeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Sporcular da turnuvada başarılı olmak ve şampiyonluk kupasını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.