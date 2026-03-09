Kırklareli\'nde Kaçak Av Denetimi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kaçak avlanmaya karşı göletlerde denetim yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, ilçedeki sulak alanlarda denetimde bulundu.

Ekipler, denetimlerde göl ve göletlerde kaçak avcılıkta kullanılan ağ olup olmadığını kontrol etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su kaynaklarını ve balık popülasyonunu korumak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.