Kırklareli\'nde Kaçak Kazı ve Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli'nde düzenlenen kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte kaçak kazı ile uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 50 litre etil alkol ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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