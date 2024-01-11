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Kırklareli'nde jandarma ekipleri KADES tanıtımı yaptı - Son Dakika
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri KADES tanıtımı yaptı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımını yapmak için Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları ziyaret etti. Ziyaretlerde, firmalarda çalışanlara KADES programı hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Demirköy ilçesinde ise üreticilere brusella hastalığına karşı bilgilendirme yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, veteriner hekimler eşliğinde üreticilere hastalıkla mücadele konusunda bilgi aktardı.

Kırklareli\'nde jandarma ekipleri KADES tanıtımı yaptı
11.01.2024 - 15:31,
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımını yaptı.

Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği ekipler Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları ziyaret etti.

Ziyaretlerde firmalarda çalışanlara yönelik KADES programı anlatıldı.

Brusella hastalığına karşı mücadele

Demirköy ilçesinde üreticiler brusella hastalığına karşı bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri brusella hastalığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Veteriner hekimler tarafından üreticiler ziyaret edilip hastalıkla mücadele kapsamında bilgi verildi.

Kaynak: AA
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