Kırklareli'nde jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımını yaptı.
Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği ekipler Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları ziyaret etti.
Ziyaretlerde firmalarda çalışanlara yönelik KADES programı anlatıldı.
Brusella hastalığına karşı mücadele
Demirköy ilçesinde üreticiler brusella hastalığına karşı bilgilendirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri brusella hastalığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Veteriner hekimler tarafından üreticiler ziyaret edilip hastalıkla mücadele kapsamında bilgi verildi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde jandarma ekipleri KADES tanıtımı yaptı - Son Dakika