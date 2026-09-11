Kırklareli'nde kadın muhtarların öncülüğünde 651 bin ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde kadın muhtarların öncülüğünde 651 bin ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı

Kırklareli\'nde kadın muhtarların öncülüğünde 651 bin ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı
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Kırklareli'nde 1 Temmuz'da başlatılan Depozito Yönetim Sistemi'nde kadın muhtarlar öncülük yapıyor. Kentte 651 bin ambalaj sisteme kazandırılırken, vatandaşlar teslim ettikleri her ambalaj için 1 lira teşvik alıyor.

Kırklareli'nde kadın muhtarlar, mahallelerinde uygulanmaya başlanan Depozito Yönetim Sistemi'nin yaygınlaştırılmasına öncülük ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca çevre bilincinin artırılması ve geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen sistem, kentteki muhtarlıklarda vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Muhtarlıklara verilen el terminalleriyle sisteme dahil olan kadın muhtarlar, bir yandan vatandaşları geri dönüşüme teşvik ederken diğer yandan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Vatandaşlar, sisteme teslim ettikleri her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli alıyor. Bir kişi günde en fazla 200 ambalaj teslim edebiliyor.

Uygulamanın başladığı mahallelerde kadın muhtarların vatandaşlarla kurduğu iletişim de sisteme katılımın artmasında etkili oluyor.

Doğu Mahallesi Muhtarı Arzu Yıldırım, AA muhabirine, mahalle sakinlerinin uygulamayı kısa sürede benimsediğini söyledi.

Muhtarlık için belirlenen günlük 3 bin ambalaj limitine kısa sürede ulaştıklarını belirten Yıldırım, "Bize günlük 3 bin limit verdiler, kişilere 200. Ben ilk başta acaba doldurabilir miyiz diye düşündüm ama şu anda 3 bin limit doluyor, üzerine bir 3 bin limit daha olsa o da dolacak. Vatandaşlarımız çok duyarlı." dedi.

Özellikle çocukların sisteme gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yıldırım, uygulamanın mahallede çevre temizliğine de önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

Kadın muhtarlar olarak çevre konusunda vatandaşlara örnek olmaya çalıştıklarını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Çok güzel bir geri dönüşüm olduğuna inanıyorum. Bu duyarlılığı, geri dönüşümü görünce gerçekten bir şeylerin güzel gittiğine inanıyorum. Vatandaşlarımız hem çocuklarımıza nefes oluyor hem de kendilerine ek gelir sağlıyor. Uygulama başladıktan sonra inanın ki sokaklara çıktığım zaman yerde hiç şişe görmedim."

İstasyon Mahallesi Muhtarı Naide Özdemir ise Depozito Yönetim Sistemi'ne öncülük etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Vatandaşların uygulamaya yoğun ilgi gösterdiklerini anlatan Özdemir, uygulamanın yaygınlaşması için çalıştıklarını kaydetti.

Karakaş Mahallesi Muhtarı Esra Mağıltaş da uygulamanın başlamasıyla mahallesinde atık görmediğini anlattı.

Mağıltaş, gelecek kuşaklara rol model olmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Kırklareli'nde 651 bin ambalaja ulaşıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir de sistemin 1 Temmuz itibarıyla Kırklareli'nde aktif hale getirildiğini belirtti.

Muhtarlıkların uygulamanın vatandaşlara ulaştırılmasında önemli görev üstlendiğini ifade eden Özdemir, Kırklareli halkının sisteme büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Kentte 651 bin ambalajın sisteme kazandırıldığını aktaran Özdemir, "Depozitolu ambalajlarla amacımız enerjiden tasarruf sağlamak, emisyonu azaltmak, denizlerimizdeki plastikleri azaltmak, yerel sektörde ekonomiye katkı sağlamaktır." diye konuştu.

Özdemir, doğada uzun yıllar kalan atıkların geri dönüşüme kazandırılmasının gelecek nesiller açısından önem taşıdığını vurgulayarak, vatandaşları sistemi desteklemeye davet etti.

Vatandaşlardan Sinem Kardaş da muhtarlıkta uygulanan sistem sayesinde hem çevrenin korunmasına hem de aile bütçesine katkı sağladıklarını belirterek, uygulama sayesinde mahallelerinin temizlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kadın muhtarların öncülüğünde 651 bin ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika

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