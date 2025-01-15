Kırklareli'nde Kar ve Buz Tehlikesi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Kar ve Buz Tehlikesi

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Kırklareli'de kar yağışı devam ediyor, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Ulaşımda dikkat!

15.01.2025 11:16
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Kırklareli'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor: Çatılarda buz sarkıtları oluşturdu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin yüksek kesimlerde kar yağışı etkisi sürdürürken soğuk hava ile birlikte çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Gümrük Kapısı yollu aksamalar yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgelerde kar yağışı ile birlikte soğuk hava çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kırklareli\'nde Kar ve Buz Tehlikesi
Kaynak: İHA

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