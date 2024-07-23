Kırklareli'nde köy yollarında yol yapım çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde köy yollarında yol yapım çalışması başlatıldı

Kırklareli İl Özel İdaresi, Kurudere ile Beypınar köyleri arasında yol yapım çalışması başlattı. Bölgenin turizm açısından önemli olduğunu belirten Genel Sekreter Bilal Kuşoğlu, çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflendiğini ifade etti.

23.07.2024 09:27
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Kırklareli'nde köy yollarında yol yapım çalışması başlatıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, ekiplerin Kurudere ile Beypınar köyleri arasında yol yapım çalışmasında bulunduğunu belirtti.

Bölgenin turizm açısından da önemli olduğunu ifade eden Kuşoğlu, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

İlaçlama çalışması

Vize ilçesinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Vize Belediyesinden yapılan açıklamada, haşere ve sinek popülasyonunun sıcaklığa bağlı olarak arttığı belirtildi.

Ekiplerin özel araçlarla cadde ve sokaklarda ilaçlama yaptığı aktarılan açıklamada, çalışmaların özellikle sinek ve larva üreme alanlarının yoğun olduğu bölgelerde yürütüldüğü bildirildi.

Elektrik kesintisi

Babaeski'de bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Yenimahalle köyüne 24 Temmuz Çarşamba bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-13.00 saatlerinde yapılacak.

Kaynak: AA

Kırklareli, Kurudere, Çevre, Enerji, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde köy yollarında yol yapım çalışması başlatıldı - Son Dakika

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