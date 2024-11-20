Kırklareli'nde Kur'an Kursu Açılışı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Kur'an Kursu Açılışı

Kırklareli\'nde Kur\'an Kursu Açılışı

Şenol Şahin'in oğlu adına yaptırdığı 4-6 Yaş Kur'an kursu binası törenle açıldı.

20.11.2024 17:17
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Kırklareli'nde hayırsever Şenol Şahin'in vefat eden oğlu Şener Şahin adına yaptırdığı 4-6 Yaş Kur'an kursu binası törenle açıldı.

TOKİ Evleri Camisi bahçesinde düzenlenen törene, Vali Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Müftüsü Yusuf Eviş, hayırsever Şenol Şahin ile vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Vali Turan, konuşmasında, Kur'an okunduğunda kulağın, gönlün, çevre ve çehrenin değiştiğini belirtti.

Gelecek nesillere güzel hizmetler bırakmak için herkesin sorumluluğu olduğunu ifade eden Turan, hayırsevere de yaptığı hizmetten dolayı teşekkür etti.

Herkesin vaktini, enerjisini, imkanını ve kaynaklarını ülkenin büyümesi için kullanması gerektiğini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Son yıllarda şu kavramı çok kullanıyoruz 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. İşte o Kur'an okumakla, Kur'an aşığı olmakla, Kur'an bülbülü olmakla, hafızlar yetiştirmekle, yeni hafızlar eklemekle, sevgili yavrularımızı o Kur'an'ın iklimiyle ve güzelliğiyle yetiştirmekle ilgili kim tutar bizi evelallah.

Biz doğru olursak, güzel işler yaparsak, hürmet edersek, Allah aşkıyla yürürsek, yan yana yürürsek, elimizde bayrak, gönlümüzde imanla yürürsek 15 Temmuz'da yaptığımız gibi kim tutabilir bizi. Hayrınız ve hasenatınız için bu kentin bütün insanları adına, bu mahalle adına, sevgili yavrular adına, burada yetişecek ve ileride yetişecek yavrular adına kalbi şükranlarımı arz ediyorum."

Hayırsever Şahin de binanın hayırlı olmasını diledi.

Çocukluğunun Kur'an kurslarında geçtiğini anlatan Şahin, gelecek nesillerin de Kur'an kurslarında yetişmesi, Kur'an ışığında dinini en iyi şekilde öğrenmesini istediğini kaydetti.

İl Müftüsü Eviş'in konuşmasının ardından 4-6 Yaş Kur'an Kursu binasının açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Kur'an Kursu Açılışı - Son Dakika

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