Kırklareli\'nde Mesleki Eğitim Çalıştayı

Kırklareli'nde Uluslararası Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, bu yıl 6 projeyle 803 bin avro almaya hak kazandıklarını söyledi.

Avusturya ve Kosova'dan gelen eğitimcilerle mesleki eğitim kurumlarındaki sorunları masaya yatıracaklarını ifade eden Özefsun, gelecek yıl bu çalıştaya daha fazla ülkeyi davet edeceklerini kaydetti.

Mesleki eğitim kurumlarını güçlendirmek adına bir çok çalışma yaptıklarını vurgulayan Özefsun, "Mesleki eğitime katılım oranını arttırmak adına çalışıyoruz. Okul kalitelerini arttırarak mesleki eğitime katılım artabilir. Meslek liselerimizin gücünü arttıracağız ve çocuklar için cazip hale getireceğiz. Ben gelişmişliğin meslek liselerinden geçtiğini düşünüyorum. Bir Almanya'yı, bir Avusturya'yı bir Kosova'yı düşünelim. Meslek liselerinin yüksek oradan da olması ülke ekonomisine katkıda bulunmuş, mühendisliğin daha gelişmesini sağlamış ve ülkelerini güçlendirmiş. O halde bizim yolumuzda meslek liselerinden geçiyor." diye konuştu.

Özefsun, çocukların meslek liselerine katılımının artmasını hedeflediklerini kaydetti.

Ardından Avusturya ve Kosova mesleki eğitim sistemini anlatan sunumlar yapıldı.

Sunumların ardından 3 ülkenin eğitimcileri görüş alışverişinde bulundu.