Kırklareli'nde Motosiklet Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde Motosiklet Denetimleri Sürüyor

Kırklareli\'nde Motosiklet Denetimleri Sürüyor

Polis, 11 ayda 4 bin 148 motosiklet sürücüsünü denetleyerek kural ihlallerine ceza verdi.

18.12.2024 09:16
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Kırklareli'nde polis ekiplerince, motosikletlere yönelik denetimler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube şubesi ekipleri 11 ayda 4 bin 148 motosiklet sürücüsünü denetledi.

Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Eksikleri bulunan bazı motosikletler ise trafikten men edildi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Motosiklet Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

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