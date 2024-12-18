Kırklareli\'nde Motosiklet Denetimleri Sürüyor

Kırklareli'nde polis ekiplerince, motosikletlere yönelik denetimler sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube şubesi ekipleri 11 ayda 4 bin 148 motosiklet sürücüsünü denetledi.
Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Eksikleri bulunan bazı motosikletler ise trafikten men edildi.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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